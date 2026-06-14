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НовостиПолитика14 июня 2026 22:49

Трамп объявил о снятии блокады Ормузского пролива

Трамп заявил, что разрешил открыть Ормузский пролив для бесплатного прохода судов
Мария ПАВЛОВА
Трамп заявил, что США снимают блокаду Ормузского пролива.

Трамп заявил, что США снимают блокаду Ормузского пролива.

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада с Ормузского пролива снята. По словам американского лидера, он лично отдал распоряжение об этом. Также Трамп заявил, что «разрешает» судам бесплатный проход по данной акватории.

«Настоящим я полностью разрешаю открыть Ормузский пролив для бесплатного прохода и одновременно санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Соединенных Штатов», - написал президент США в принадлежащей ему социальной сети в Truth Social.

Напомним, США объявили о начале блокады Ормузского пролива 13 апреля 2026 года. При этом речь шла не о полном перекрытии пролива, а о точечном, но крайне жестком контроле именно иранского направления.

В конце мая Трамп заявил, что американская блокада пролива снята. На самом деле речь шла о том, что США обязуются поэтапно снять морскую блокаду Ирана, если Тегеран уберет все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней.

Тем временем замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади также информировал, что снятие морской блокады в отношении исламской республики начнется уже в ночь на 15 июня.