Трамп объявил о снятии блокады Ормузского пролива

Трамп заявил, что США снимают блокаду Ормузского пролива. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада с Ормузского пролива снята. По словам американского лидера, он лично отдал распоряжение об этом. Также Трамп заявил, что «разрешает» судам бесплатный проход по данной акватории.

«Настоящим я полностью разрешаю открыть Ормузский пролив для бесплатного прохода и одновременно санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Соединенных Штатов», - написал президент США в принадлежащей ему социальной сети в Truth Social.

Напомним, США объявили о начале блокады Ормузского пролива 13 апреля 2026 года. При этом речь шла не о полном перекрытии пролива, а о точечном, но крайне жестком контроле именно иранского направления.

В конце мая Трамп заявил, что американская блокада пролива снята. На самом деле речь шла о том, что США обязуются поэтапно снять морскую блокаду Ирана, если Тегеран уберет все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней.

Тем временем замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади также информировал, что снятие морской блокады в отношении исламской республики начнется уже в ночь на 15 июня.