Россиянам рассказали, какую пенсию будут получать мужчины-курьеры

Минимальная пенсия мужчин-курьеров в РФ составит более 27 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне все чаще устраиваются на работу курьерами. Мужчины, отработав на этой профессии 43 года, смогут получать пенсию в размере не менее 27 тысяч рублей. Так сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ТАСС.

Эксперт назвал минимальной пенсией мужчин-курьеров 27 234 рубля. При этом ее средний размер может составить порядка 45 тысяч рублей. Всё зависит от стажа и доходов. В 2026 году минимальные пенсии таких специалистов будут не менее 27 тысяч, подчеркнул профессор.

"Такая сумма формируется при стаже 43 лет и ежемесячной зарплате 65 тыс. рублей", - пояснил Александр Сафонов.

Россиянам напомнили, кто имеет право на получение сразу двух пенсий. Оно закреплено за несколькими категориями граждан. Эта возможность предусмотрена для военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и ряда силовиков.