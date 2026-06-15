Путин тепло поздравил Трампа с юбилеем: он отметил незаурядные способности президента США

Путин назвал Трампа ярким и незаурядным политиком. Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп 14 июня отметил 80-й день рождения. Российский лидер Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем. Он назвал главу Белого дома ярким и незаурядным политиком. Поздравительную телеграмму публикует пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пожелал Дональду Трампу доброго здоровья, счастья и благополучия. Он также передал теплые слова первой леди США Мелании Трамп и всей семье американского лидера.

"Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия", - сказано в телеграмме.

Главы двух государств 14 июня провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на Украине и в Иране. Президент США заявил, что готов "воздействовать" на Киев и поддерживающих его европейцев для завершения конфликта. Владимир Путин отметил, что попытки ВСУ нанести ущерб экономике РФ не меняют критической ситуации для Украины на поле боя.