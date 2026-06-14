14 июня состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Фото: REUTERS.

Европа бросила все силы на то, чтобы перетянуть США на сторону войны и заставить финансировать Украину. Точкой перелома, по мнению Bloomberg, должен стать саммит G7 в Эвиане, который начнется в понедельник 15 июня.

14 числа, в воскресенье, Москва сделала свой ход - вот почему так важен телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Хотя официальным поводом для звонка, конечно же, стал юбилей президента США, которому 14 июня исполнилось 80 лет.

О чем говорили Путин и Трамп, что это значит для России, наших успехов на передовой и возможного мира - объясняет KP.RU.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ПУТИНА И ТРАМПА: ГЛАВНОЕ

Начнем с самой беседы. О ней журналистам кремлевского пула сообщил помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков. Главные новости из беседы – по пунктам:

Украина - главное:

1. Дональд Трамп заявил о необходимости прекратить боевые действия.

2. Президент США заявил, что готов «воздействовать» на Киев и поддерживающих его европейцев для завершения конфликта.

3. В том числе, по словам Трампа, такие обсуждения будут на саммите «семерки» в Эвиане.

4. Было оговорено, что удары вглубь России мешают достижению мира.

5. Путин добавил, что эти попытки нанести ущерб экономике не меняют критической ситуации для Киева на поле боя.

6. Глава государства предупредил, что европейцы в Эвиане, несомненно, попытаются доказать обратное и предложат продолжать конфликт.

6. Договорились, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Москву – для переговоров.

7. Российский лидер добавил – если Зеленский будет гнуть свою линию по поводу личной встречи, для этого ему придется приехать в Россию.

Другие темы:

- Обсудили Иран. Путин поддержал мирное урегулирование. Трамп заявил, что соглашение может быть заключено в ближайшие дни или даже «сегодня».

- В церемониальной части Президент России поздравил коллегу с 80-летием, пожелал всего лучшего Мелании и заметил, что хозяин Белого дома бодр и полон сил. Трамп в ответ заметил, что Путин поздравил его первым из всех национальных лидеров.

- Трамп подчеркнул союзничество России и США во Второй мировой и добавил, что наши страны после заключения мира на Украине ждет выдающееся экономическое сотрудничество.

- Путин пожелал США удачи в проведении ЧМ по футболу.

Дональд Трамп заявил о необходимости прекратить боевые действия. Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ РАЗГОВОР ПУТИНА И ТРАМПА ТАК ВАЖЕН?

В четверг несколько западных СМИ вышли с громкими заголовками. Bloomberg утверждал: у Европы есть план по Украине. Politico добавляет - у Зеленского и его сторонников есть три цели:

1. Добиться от США разрешения на производство ракет-перехватчиков для ПВО Patriot (без сомнения, производить их Киев хочет под маркой Fire Point, компании, которая связана лично с Зеленским).

2. Добиться возобновления прямой поддержки Украины со стороны Вашингтона. Речь идет и о прямой военной помощи оружием, и финансовой поддержке.

3. Убедить США вводить новые санкции против России – в первую очередь, запрет портам на оказание любых услуг для танкеров с российской нефтью.

Как убедить в этом Трампа? А как вы думаете, для чего были все громкие новости про удары Украины по России? Для чего ВСУ в последние недели пытались задействовать максимум дронов и нанести максимум ущерба?

Все это - показательное выступление для президента США. Саммит во французском Эвиан-ле-Бен, кстати, тоже специально подгоняли под день рождения Дональда, чтобы максимально расположить Трампа к принятию нужных решений комплиментами и подарками.

Но день рождения стал прекрасным поводом для звонка из Кремля.

Путин добавил, что эти попытки нанести ущерб экономике не меняют критической ситуации для Киева на поле боя. Фото: REUTERS.

ЧТО ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ПУТИНА И ТРАМПА ИЗМЕНИТ ДЛЯ РОССИИ И УКРАИНЫ?

Европейские СМИ тут же стали голосить: Путин в телефонной беседе с Трампом пытался спасти «дух Анкориджа». Не будем повторять эти попытки поставить Россию в положение заискивающего перед Вашингтоном просителя. Из приведенного выше содержания разговора ясно – об Анкоридже речи не было.

В первую очередь, Москве было важно донести до Трампа правду о положении на фронте. Из первых уст. Чтобы, когда европейцы попытаются перевернуть все с ног на голову и сделать Россию проигрывающей стороной, президент США знал, какие неудобные вопросы можно задать Зеленскому и его союзникам.

Во-вторых, президент США сам заявил о готовности «воздействовать» на европейцев. В третьих, Уиткофф и Кушнер не просто приедут в Москву – очевидно, они будут говорить с Путиным об итогах саммита «семерки» в Эвиане.

Иначе говоря, речь сейчас идет не о мире – Киев и Европа очевидно для него не созрели. Но очень важно сорвать очередную надежду запада обрести поддержку США, ведь это усилит ВСУ и позволит бессмысленно продлить кровопролитие.

Потому что есть другой вопрос – как долго сможет Европа продолжать поддерживать штаны Киева, если попытка втянуть США в полноценную поддержку Зеленского провалится? Как тяжело европейским политикам будет продолжать гнуть линию «все для Украины», когда цены на заправках продолжат расти каждый день? Когда экономический кризис надвигается на саму Европу?

Поэтому, очевидно, звонок из Кремля преследовал лишь одну цель: дать Вашингтону четкое понимание, что поддержка Украины – только затягивание конфликта. Спутать планы воинствующего Брюсселя. И облегчить нашим бойцам задачи на передовой.

Кстати, в тот же день Минобороны РФ сообщило, что в связи с ухудшением ситуации в Константиновке (город взят в «клещи») украинские власти спешно эвакуируют предприятия из Краматорска и Дружковки на территорию западной Украины. И это лучший сигнал Трампу, на чьей стороне сила.

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