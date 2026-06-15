В Одессе произошёл сход ракет при их запуске на Крым Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

У украинских солдат случилось ЧП во время запуска ракет. Вечером 14 июня ВСУ намеревались направить боеприпасы из Одессы в сторону Крыма. Однако при их запуске произошел сход. Об инциденте пишет мониторинговый канал LPR в "Макс".

Отмечается, что ракеты сдетонировали после схода. Украинская сторона не комментировала ЧП. О последствиях информации не поступало.

"Одесса. У украинцев при запуске ракет в направлении Крыма произошел сход ракеты (или нескольких), детонация", - говорится в материале.

Командование ВСУ пытается заменить местных штурмовиков иностранцами. Наемники при этом массово бегут с позиций с оружием в руках. Киевские власти, как сообщают российские силовики, пытаются минимизировать недовольство населения из-за наплыва иностранцев. Минобороны Украины намерено добиться замещения 30-50% штурмовиков наемниками.