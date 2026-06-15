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НовостиПолитика15 июня 2026 1:40

Ночью на подлёте к Москве сбили четыре беспилотника

Силами ПВО отражена атака четырех летевших на Москву БПЛА
Алина КОЧНЕВА
Силами ПВО отражена атака четырех летевших на Москву БПЛА

Силами ПВО отражена атака четырех летевших на Москву БПЛА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На подлете к Москве ночью 15 июня вновь уничтожили беспилотники. Украинские дроны попытались атаковать столицу России около 04:00. Силами ПВО ликвидировано четыре БПЛА. Об этом оповестил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в "Макс".

Украинские беспилотники пытались атаковать столицу и в течение прошлых суток. Всего на подлете к Москве за день сбили восемь дронов. О последствиях информации нет.

"Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Сергей Собянин.

За семь часов, с 14:00 до 21:00 14 июня, системы противовоздушной обороны перехватили 104 беспилотника над регионами России. Они ликвидированы над тринадцатью субъектами РФ. Кроме того, дроны ВСУ сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.