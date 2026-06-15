Ночью на подлёте к Москве сбили четыре беспилотника

Силами ПВО отражена атака четырех летевших на Москву БПЛА Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На подлете к Москве ночью 15 июня вновь уничтожили беспилотники. Украинские дроны попытались атаковать столицу России около 04:00. Силами ПВО ликвидировано четыре БПЛА. Об этом оповестил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в "Макс".

Украинские беспилотники пытались атаковать столицу и в течение прошлых суток. Всего на подлете к Москве за день сбили восемь дронов. О последствиях информации нет.

"Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Сергей Собянин.

За семь часов, с 14:00 до 21:00 14 июня, системы противовоздушной обороны перехватили 104 беспилотника над регионами России. Они ликвидированы над тринадцатью субъектами РФ. Кроме того, дроны ВСУ сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.