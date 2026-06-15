В России будет еще две короткие рабочие недели: гражданам напомнили о предстоящих праздниках

Ещё две короткие рабочие недели ждут россиян в 2026 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В РФ завершились праздничные дни по случаю Дня России. Следующая короткая рабочая неделя наступит только в ноябре. Всего в этом году семь сокращенных рабочих периодов. Большинство длительных государственных выходных уже прошло. Россиян в 2026 году ждут еще две короткие рабочие недели. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря.

Следующая короткая рабочая неделя ожидается в начале ноября. Россияне уйдут на праздники по случаю Дня народного единства. 3 ноября будет сокращенным рабочим днем. День народного единства, по традиции, отмечают 4 ноября. Рабочая неделя продлится со 2 по 3, а затем с 5 по 6 ноября.

Кроме того, праздничные выходные ждут россиян в конце декабря. Последняя рабочая неделя года будет трехдневной. Она продлится с 28 по 30 декабря. Затем россияне уйдут на длительные новогодние праздники. Дополнительный выходной в 2026 году будет только в четверг, 31 декабря. Его перенесли с январского воскресенья. В остальном в декабре россияне отработают по привычному графику.

Между тем в России стартует сезон отпусков. Как оказалось, граждане стали реже планировать отдых заранее. Количество импульсивных поездок сократилось в сравнении с прошлым годом, туристы стали более осмотрительными, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он отметил, что сейчас граждане больше ориентируются на последние недели перед поездкой. Внутренняя туристическая отрасль проходит этап естественной коррекции, добавил эксперт. По его словам, продажи туров на летний сезон отстают от прошлогодних примерно на 4%. Эксперт уведомил, что наиболее востребованными внутренними направлениями остаются Крым и Краснодарский край.

Согласно опросу KP.RU, этим летом россияне предпочитают домашний отдых. Треть респондентов планируют проводить отпуск именно таким образом. Дачный отдых в 2026 году потерял популярность. Этот вариант предпочли всего 10% респондентов. Совсем не собирается отдыхать всего 11% опрошенных. Годом ранее это значение было выше. Популярным зарубежным направлением для отпусков у граждан неизменно остается Турция, гласят результаты опроса.