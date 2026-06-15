"Это будет их первая встреча": власти Филиппин надеются на переговоры с Путиным на саммите в Казани

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Казани с 17 по 19 июня пройдет саммит Россия-АСЕАН. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин. Власти Филиппин по этому случаю направили Кремлю официальный запрос. Они выразили надежду на двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего и Владимира Путина. Об этом рассказал посол республики в Москве Игорь Байлен в интервью "Известиям".

Дипломат уточнил, что на полях саммита может состояться первая личная встреча глав двух государств. Помимо самого мероприятия, президенты обсудят прогресс в диалоге между странами, указал посол.

"Мы запросили у российской стороны встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего и президента Владимира Путина. Так что, я думаю, это будет их первая встреча", - поделился Игорь Байлен.

Он назвал дипломатическим успехом Москвы визит Фердинанда Маркоса-младшего. Посол также уточнил, что государства не планируют подписывать какие-либо соглашения. Он отметил, что встреча лидеров будет короткой.

"У президента России вероятно будут двусторонние встречи практически со всеми 11 [представителями] стран АСЕАН, но обязательно после саммита 18 июня состоится совместная пресс-конференция с президентами Путиным и Маркосом", - уведомил Игорь Байлен.

Он также сообщил, что Филиппины ожидают ответного визита российского лидера в Манилу. Владимир Путин может посетить государство в ходе участия в саммите в ноябре.

"Надеемся, что Владимир Владимирович станет первым российским главой государства, когда-либо посетившим Филиппины", - заключил посол Филиппин в Москве.

Глава Татарстана Рустам Минниханов охарактеризовал предстоящий саммит как важнейшее событие 2026 года. Он приурочен к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Рустам Минниханов назвал огромной честью для Татарстана проведение такого масштабного события.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что саммит даст ответ, каким будет мир в будущем. Дипломат напомнила, что страны АСЕАН одними из первых продемонстрировали уникальный формат кооперации. Он базируется на учете интересов всех государств.