Превращают в инвалида: В МИД РФ рассказали, что делают антироссийские санкции с мировой экономикой

В МИД РФ рассказали о воздействии антироссийских санкций на мировую экономику. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Антироссийские санкции наносят вред не РФ, а мировой экономике, фактически превращая её в инвалида. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Санкции ослабляют не Россию, а здоровье мировой экономики, превращают ее в инвалида. Мы продолжаем активно торговать энергоресурсами с партнерами, встраиваемся в новые цепочки поставок и чувствуем себя более чем уверенно», - сказал он в интервью РИА Новости.

Накануне Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен подготовила новый, 21 пакет санкций против России. Подробнее о том, какие дополнительные антироссийские рестрикции готовит Запад, читайте здесь на KP.RU.

При этом, как рассказал Бердыев, крупные экономики G20 в неофициальных контактах пытаются убедить США в негативных последствиях антироссийских санкций для мировой экономики.