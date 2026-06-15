Киев готовится к потере Славянско-Краматорской агломирации Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Киев готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщило Минобороны России. Так стало известно, что ВСУ близки к провалу на одном из важнейших участков в зоне СВО. Российские войска идут вперед, освобождая один населенный пункт за другим.

"Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска", — отмечается в сообщении от российского военного ведомства.

В Минобороны РФ сообщили, что быстрое продвижение группировки "Юг" в Константиновке заставило Украину эвакуировать основные предприятия из Краматорска в западные области. Это включает Новокраматорский машиностроительный завод, ремонтирующий бронетехнику ВСУ, и Старокраматорский машиностроительный завод, производящий стволы для крупнокалиберной артиллерии.

С 9 июня Киев принудительно эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска. Ведомство уточняет, что войска установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Бои продолжаются в юго-западных районах и на территории Константиновского металлургического завода. Населенный пункт на севере ДНР, в 55 км от Донецка, важен для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации благодаря крупному железнодорожному узлу.

Напомним, считается, что Славянско-Краматорская агломирация — это последний укрепрайон ВСУ. Это заключительное место, которое украинские военные годами готовили для боестолкновений. Когда у российских военных получится окончательно выбить с этой территории украинских боевиков, они окончательно закроют вопрос об освобождении Донецкой области.

Причем еще год назад Киев говорил, что Славянско-Краматорская агломирация — это приоритет для войск Украины. ВСУ сконцентрировали там огромное количество военных и техники.

Также нужно отметить, что ВСУ терпят неудачи и на других участках в зоне СВО. Причем киевскому режиму не помогает ни финансирование Запада, ни агрессивная мобилизация. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский преступный режим вылавливают украинцев на улице, как собак. Военкомы заламывают руки, избивают и силой сажают в микроавтобусы, чтобы доставить неподготовленных украинцев на поле боя. По сути, это уничтожение своего же народа, подчеркивал Путин.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим в панике эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки. Донецкая область под атакой украинских боевиков. Красный Лиман заблокирован.