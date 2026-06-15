В авиакатастрофе в Бразилии погиб певец из США Оливер Три: он прибыл в Рио-де-Жанейро в рамках турне

Американский певец Оливер Три умер при столкновении вертолётов в Рио-де-Жанейро. Фото: Joel Romero/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Бразилии потерпели крушение два вертолета. Они столкнулись в воздухе и рухнули на землю. В авиакатастрофе погиб американский певец Оливер Три. ЧП случилось в Рио-де-Жанейро, сообщает CNN Brasil.

По сведениям телеканала, Оливер Три находился в Бразилии в рамках мирового турне. До трагедии он выступил в Сан-Паулу. Затем музыкант должен был отправиться в Лиссабон.

Оливер Три получил признание в США. У него порядка 20 миллионов подписчиков в различных соцсетях.

Певец стал не единственной жертвой авиакатастрофы. При столкновении вертолетов погиб аргентинский видеоблогер Гаспар Прим. У него около 7,5 миллиона подписчиков в соцсетях.

Всего погибли шесть человек. Причины столкновения вертолетов устанавливаются. Утверждается, что управлявшие воздушными суднами пилоты были профессионалами.

В тот же день авиакатастрофа произошла на территории США. Крушение потерпел частный самолет. В результате страшного инцидента погибли 12 человек. Падение самолета зафиксировали недалеко от штата Канзас. На борту находились 11 парашютистов и пилот. Через некоторое время после начала полета самолет развернулся по неизвестной причине.

Неделей ранее самодельный легкомоторный летательный аппарат потерпел крушение в Татарстане. Пилот погиб на месте. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Жертвой происшествия стал 57-летний мужчина.

В Красноярском крае в мае жесткую посадку совершил легкомоторный самолет компании "Аэропром". Пострадали два человека - командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Самолет неожиданно сел в лесу. Он зашел на посадку недалеко от поселка Осиновый мыс Богучанского округа. В результате в больницу доставлены командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Один из них является сотрудником регионального Лесопожарного центра. Второй пострадавший - пилот авиакомпании, у которой арендовали самолет. Больше на борту никого не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавших оперативно направили в Богучанскую районную больницу.