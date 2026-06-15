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НовостиПолитика15 июня 2026 4:11

В Черниговской области мобилизованные украинцы схлестнулись с инструкторами, есть убитые

Мобилизованные в ВСУ украинцы убили двух инструкторов
Мария ПАВЛОВА
Мобилизованные в ВСУ убили двоих инструкторов. Фото носит иллюсративный характер.

Мобилизованные в ВСУ убили двоих инструкторов. Фото носит иллюсративный характер.

Фото: REUTERS.

Два инструктора ВСУ были убиты в ходе конфликта с мобилизованными украинцами. Это произошло в Черниговской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Черниговской области на полигонах учебного центра "Десна" произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов», - сказано в публикации.

Уточняется, что речь идёт о военнослужащих 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса».

Накануне оказавшийся в плену украинский военный рассказал, что в одном из учебных центров ВСУ мобилизованным присваивали номера и запрещали обращаться друг к другу по именам, а также разрешали передвигаться по территории центра только в сопровождении конвоя.

Ранее украинские мобилизованные застрелили командира и сбежали, их спрятали местные жители. Это произошло на Сумском направлении.