Соглашение о мире между США и Ираном может привести к проблемам для Израиля: раскрыты подробности документа Фото: REUTERS.

Документ о мире, подписанный Вашингтоном и Тегераном, может обернуться большой проблемой для Тель-Авива. Израиль считает соглашение недостаточным и не участвует в мирных переговорах с Ираном, сообщает NYT. Издание раскрыло некоторые подробности соглашения.

По словам источника, основными проблемами для Тель-Авива являются, что соглашение не решает, что будет с иранскими запасами обогащенного урана и не ограничивает ядерную программу Тегерана, полагаясь на его добрую волю. Кроме того, в Израиле считают, что сделка не приведет к падению иранского правительства, а об этом факте так мечтает Тель-Авив. Также нет четкого механизма прекращения Ираном поддержки «Хезболлы» и других сил.

Подчеркивается, что на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сильно давят, требуя не подчиняться воле президента США Дональда Трампа. Однако он не хочет публично выступать против лидера Белого дома, так как считает их отношения важным политическим козырем.

Ранее KP.RU сообщил, что, по словам Трампа, мирное соглашение с Ираном близко к подписанию. Отмечается, что меморандум подпишут в Женеве в ближайшие несколько дней.