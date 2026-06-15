Умерла Энн Шедин, актриса из сериала «Альф»

Умерла Энн Шедин. Кадр из сериала "Альф"

Актриса Энн Шедин умерла в США в возрасте 77 лет. Широкой публике она была известна по сериалу «Альф», в котором она сыграла роль Кейт Тэннер. Об этом сообщается на официальной странице актрисы в соцсетях.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни», - написали родственники артистки.

При этом причина смерти, а также даты и место похорон и прощания в публикации не указываются.

Ранее умер Паул Буткевич, заслуженный артист РСФСР. Советскому и латвийскому актеру было 85 лет. О кончине артиста 12 июня сообщила председатель правления Союза кинематографистов Латвии Марта Бите.

Также сайт KP.RU сообщал о смерти актера и продюсера Николай Гаро. Он умер в возрасте 88 лет. Актер снимался в картинах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а также «Кин-дза-дза!».