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НовостиПолитика15 июня 2026 5:59

ВС РФ нанесли массированный удар по ОПК в Киеве в ответ на террористические акты

Военные РФ ударили по украинским военным аэродромам
Людмила МИТРОХИНА
ВС РФ нанесли массированный удар по ОПК в Киеве в ответ на террористические акты

ВС РФ нанесли массированный удар по ОПК в Киеве в ответ на террористические акты

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на террористические акты Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Вооруженными силами в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщеннии от военного ведомства. Также подчеркивается, что удар наносился и по ВПК в других городах Украины

Отмечается, что ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам и центрам комплектования. В Минобороны подчеркнули, что все цели достигнуты, враг понес потери среди живой силы и техники. Также в ведомстве подчеркнули, что удар возмездия наносился как ракетами, так и дронами. Ранее KP.RU передали слова Запада о положении Киева после ударов возмездия ВС РФ.