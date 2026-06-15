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НовостиВ мире15 июня 2026 6:21

Politico: ЕС и США заметили падение авторитета премьера Стармера

На Западе считают, что Стармеру будет непросто одержать победу на выборах
Людмила МИТРОХИНА
Politico: ЕС и США заметили падение авторитета премьера Стармера

Politico: ЕС и США заметили падение авторитета премьера Стармера

Фото: REUTERS.

Евросоюз и США обеспокоены падением авторитета премьера Британии Кира Стармера и развитием отношений Лондона с Киевом и Вашингтоном после его возможной отставки. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на действующих и бывших дипломатов США и ЕС.

«Нынешние и бывшие дипломаты ... заявили, что, по их мнению, авторитет Стармера упал в преддверии его возможного ухода с поста премьер-министра, и что они практически не представляют, чего ожидать от (мэра Манчестера Энди — прим. ред.) Бернхэма, который считается его преемником», — отмечается в иностранном издании.

Стармер проявил солидарность с Киевом и наладил хорошие отношения с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Неизвестно, будет ли новый премьер поддерживать позицию Стармера по украинскому вопросу. Возможно, новая власть Великобритании выберет путь урегулирования конфликта на Украине и прекращение финансирование Киева, но это мало вероятно, говорится в иностранном источнике.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным пообещал надавить на европейских лидеров в отношении украинского вопроса. Лидер Белого дома хочет склонить европолитиков к миру на Украине и отказу от финансирования Киева.