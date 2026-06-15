Трамп пообещал повлиять на Европу и Киев в вопросе урегулирования конфликта с Россией: что он сказал

Трамп заявил Путину, что готов оказать воздействие на Евросоюз в вопросе Украины Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп готов оказать воздействие на Евросоюз и Киев в вопросе урегулирования на Украине. Так президент США сказал в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным. Главы двух государств провели телефонный разговор 14 июня. О нем рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Он сообщил, что Дональд Трамп пообещал повлиять на европейских партнеров киевского режима в ходе саммита G7. Мероприятия пройдут с 15 по 17 июня. Встреча организована Францией.

"Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите", - проинформировал Юрий Ушаков.

Помимо прочего, Дональд Трамп призвал к скорейшему прекращению боевых действий на Украине. Лидеры обсудили, что урегулированию мешают удары ВСУ в глубь России. Владимир Путин пояснил, что попытки Киева нанести ущерб экономике РФ не меняют критической ситуации для украинской армии на поле боя. Москва и Вашингтон, кроме того, договорились, что спецпредставители Дональда Трампа в ближайшее время приедут в Москву.

Тем временем американские и иранские власти пришли к пониманию. Стороны 19 июня, как ожидается, подпишут мирное соглашение. На этом фоне президент Соединенных Штатов указал на помощь Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Дональд Трамп отметил усилия Москвы и Пекина в вопросе урегулирования конфликта в Иране. Он обсуждал эту тему в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. В ходе диалога они рассмотрели вопрос меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

Президент России в послании Дональду Трампу заявил о важности развития двухсторонних отношений. Владимир Путин сообщил, что совместными усилиями главы государств могли бы придать российско-американским контактам новое качество. По мнению президента РФ, стороны могут многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности в мире. Соответствующее послание Кремль опубликовал после переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом. Контакты состоялись по случаю юбилея президента США.