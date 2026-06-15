Боец «Крупный»: победа ВС РФ в Константиновке стала моральным ударом для ВСУ

«Крупный» отметил, что Южная группировка уже находится на финишной прямой в освобождении Константиновки Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Успешное продвижение российских бойцов из группировки «Юг» в Константиновке нанесло моральный удар по украинским военным. Об этом заявил командир штурмового батальона полка 1194 четвертой бригады с позывным «Крупный» в интервью РИА Новости.

«Это (успехи в Константиновке - прим. ред.) для противника большой психологический барьер, который мы переломили. На сегодняшний момент он психологически сломлен», - сказал он.

По словам командира батальона, Южная группировка уже находится на финишной прямой в освобождении города.

Причем «Крупный» уточнил, что после выполнения этой операции российским солдатам важно не останавливаться на достигнутом. Они обязаны идти дальше ради поддержания успехов ВС России на донецком направлении.

Немногим ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Константиновки позволит российской армии улучшить продвижение на Славянско-Краматорском направлении. По его данным, сейчас наши военнослужащие ведут активные сражения в центре и промзоне города.