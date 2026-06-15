Израиль рискнул выступить против США: «Прошли дни, когда евреи молчали и принимали удары» Фото: Shutterstock.

В Израиле рискнули выступить против США в вопросе урегулирования иранского конфликта. Отмечается, что в Тель-Авиве не хотят признавать мирное соглашение между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил Итамар Бен Гвир, министр нацбезопасности Израиля, в своем аккаунте в соцсети X.

Соглашение президента США Дональда Трампа не обязывает нас. Израиль — независимое государство. Наш долг — перед израильтянами, солдатами ЦАХАЛ и еврейским народом. Мы обязаны обеспечить безопасность евреев в Израиле. Международное давление на безопасность Израиля всегда приводило к трагическим последствиям.

Соглашения Осло, Ливана 2006 года и периоды сдерживания в Газе всегда приводили к катастрофам. Израиль — не банановая республика. В ключевые моменты необходимы исторические решения. Израиль не должен идти на компромисс, отказываться от ликвидации «Хезболлы», уходить с захваченных территорий и молчать перед лицом огня на Израиль, отметил израильский министр в своем сообщении.

«Мы должны ясно дать понять: каждый запуск беспилотника, БПЛА или ракеты в сторону Израиля из Ливана приведет к израильскому удару по Дахии. Прошли те дни, когда евреи принимали удары и молчали. Никогда больше!» — в заключении добавил Итамар Бен Гвир.

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль выступает против соглашения о мире в Иране в том виде, в котором оно есть сейчас. Тель-Авив хочет добиться свержения властей исламского государства.