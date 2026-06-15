Профессор Дизен: сделка, о которой заявил Трамп, сильно отличается от реальной

Дизен заявил, что будет крайне сложно реализовать договоренности между США и Ираном Фото: REUTERS.

Заявленная президентом США Дональдом Трампом мирная сделка с Ираном сильно расходится с действительностью. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в соцсети Х.

По словам эксперта, воплотить договоренности в жизнь будет крайне непросто. Все дело в том, что условия, которые озвучивает американский лидер, существенно расходятся с реальностью.

«Трамп объявляет о сделке с Ираном! Однако ее реализация может оказаться весьма проблематичной», - написал Дизен в публикации.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщал, что Вашингтон и Тегеран наконец смогли договориться о подписании соглашения, которое положит конец войне на Ближнем Востоке. Согласно его информации, официальная церемония заключения сделки между странами состоится в следующем месяце - 19 июня.