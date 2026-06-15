Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дом в Белгородской области, есть пострадавшая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотник Вооруженных ил Украины сбросил взрывчатку на частный дом в Белгородской области. В результате сброса пострадала женщина. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Отмечается, что после взрыва начался пожар. Сгорел и жилой дом, и две надворные постройки. Кроме того, повреждения получили линии газо- и электроснабжения.

Напомним, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника ВСУ.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник накануне отметил, что удар Вооруженных сил Украины по магазину в Курской области был преднамеренным и имеет все признаки военного преступления. До этого KP.RU сообщал, что киевский режим при помощи FPV-дрона атаковал магазин в слободе Белой Курской области.