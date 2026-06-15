Пушилин: ВС РФ уничтожают блокированные силы ВСУ на юго-западе Константиновки Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска уничтожают заблокированные украинские силы на юго-западе Константиновки, сообщил ИС «Вести» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, штурмовые группы ведут активные наступательные действия в населенном пункте.

Город Константиновка находится в северной части ДНР. Он расположен на реке Кривой Торец. Константиновка является одним из четырех «городов-крепостей» (наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой), составляющих главную линию обороны ВСУ в Донбассе. Контроль над этим населенным пунктом открывает российской армии путь к дальнейшему освобождению всей Краматорско-Славянской агломерации.

Как писал KP.RU, ранее боец ВСУ с позывным Мучной заявил, что Вооруженные силы Украины могут утратить способность держать оборону в Константиновке. По его оценкам, вскоре оборона может начать «сыпаться».