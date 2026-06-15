Даже после подписания мирной сделки проблема с Ормузским проливом не решится: чем может обернуться договор Ирана и США

Bloomberg: работа Ормузского пролива наладится через месяцы после мирной сделки Фото: REUTERS.

Даже после подписания мирной сделки между США и Ираном вопрос с судоходством в Ормузском проливе не решится. Об этом пишет издание Bloomberg.

Нефтяные рынки позитивно отреагировали на временное соглашение между США и Ираном для открытия Ормузского пролива и восстановления потоков нефти и газа. Аналитики предупреждают, что возвращение к норме займет месяцы, говорится в иностранном издании.

Сделка снизит риски поставок и ослабит давление на цены, но восстановление доверия займет больше времени. Многие покупатели уже нашли альтернативные поставки и маршруты, поэтому вернуться к довоенному уровню торговли сложно.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что мирное соглашение с Ираном будет подписано в ближайшие несколько дней. Однако он не стал раскрывать все пункты документа.