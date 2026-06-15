Каллас выступила с очередным безумным заявлением в отношении СВО

Глава евродипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о планах Еврокомиссии включить всех участников СВО в чёрный список ЕС. С таким безумным заявлением она выступила на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Мы, конечно, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в конфликте на Украине, нам нужно будет просто включить их всех в чёрный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз», — резюмировала евродипломат.

Каллас отметила, что не эксперт, но «специалисты считают это возможным».

Ранее KP.RU передало еще одно заявление Каллас в отношении украинского конфликта. На этот раз глава ЕС заявил, что переговорный процесс между Россией и Украиной не может быть продолжен, так как Киев не готов заключить мир.