ВЦИОМ выяснил образ идеального жилья в представлении россиян

ВЦИОМ сообщил, что россиян хотели бы жить в индивидуальном доме Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса россиян, в котором они рассказали свое видение идеального жилья. Выводы опубликованы на сайте центра.

«В квартирах хотели бы жить лишь чуть более трети россиян (34%), большинство - сторонники проживания в собственном индивидуальном доме (64%), а оставшиеся 2% затруднились сформулировать свои ожидания», - следует из данных центра.

Кроме того, граждан расспросили и о размерах идеального дома. Примерно 35% респондентов ответили, что они бы хотели жить в доме площадью от 76 до 100 квадратных метров. Другие же отметили, что хотели бы иметь в жилье 3 или 4 комнаты (35 и 37% соответственно).

Ранее ВЦИОМ сообщал, что около 56% россиян считают Россию одним из ведущих технологических государств мира. Данный показатель вырос в 2025 году до 65%, однако позже вернулся к уровню 2021 года - 55%.