Войска России поразили завод «Радар» и цех БПЛА в Киеве

В ходе атаки ВС РФ на Киев поражены два стратегических объекта, использовавшиеся ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска поразили два стратегических объекта, связанных с оборонным производством Украины. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Под удар попал киевский завод «Радар». По данным военного ведомства, предприятие было уничтожено в результате массированных ударов. Завод является одним из значимых объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

«Поражены предприятия: АО "Киевский завод "Радар", осуществляющий разработку и производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также производство и ремонт радиолокационных систем военного назначения», - указано в сводке.

Помимо этого, был ликвидирован цех производства беспилотных летательных аппаратов. Он располагался на территории киностудии имени А. П. Довженко.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает успешно продвигаться в Константиновке. Сейчас они ведут активные бои в промзоне и центре города.