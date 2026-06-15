МО: ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам Украины Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные не наносят удары по украинским гражданским объектам. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вооруженные силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят», — говорится в военном ведомстве России.

До этого в российском МИД подчеркивали, что Запад пытается обвинить военных РФ в том, что якобы они неизбирательны в ударах по Украине. В дипведомстве подчеркнули, что российские военные наносят удары только по военным целям.

Напомним, в ответ на террористические атаки киевского режима ВС России нанесли несколько ударов возмездия по ВПК Украины. Причем военные предприятия были поражены сразу в нескольких регионах Украины. Враг понес потери в живой силе и технике.