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НовостиПолитика15 июня 2026 7:27

МО: ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам Украины

В Минобороны сделали важное заявление по поводу ударов возмездия по Украине
Людмила МИТРОХИНА
МО: ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам Украины

МО: ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам Украины

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные не наносят удары по украинским гражданским объектам. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вооруженные силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят», — говорится в военном ведомстве России.

До этого в российском МИД подчеркивали, что Запад пытается обвинить военных РФ в том, что якобы они неизбирательны в ударах по Украине. В дипведомстве подчеркнули, что российские военные наносят удары только по военным целям.

Напомним, в ответ на террористические атаки киевского режима ВС России нанесли несколько ударов возмездия по ВПК Украины. Причем военные предприятия были поражены сразу в нескольких регионах Украины. Враг понес потери в живой силе и технике.