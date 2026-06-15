Стармер объявил о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет в Британии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о запрете доступа к социальным сетям для детей младше 16 лет. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X. По его словам, в современном мире технологии «вторгаются» во все сферы жизни детей, и он больше не может «это терпеть».

«Мы возвращаем детям их детство», — написал британский премьер.

Ранее The Times писала, что Великобритания может запретить доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет уже в 2026 году. По данным издания, ограничения коснутся не только соцсетей, но и чат-ботов. Первой страной, запретившей детям до 16 лет пользоваться соцсетями, стала Австралия. Следить за соблюдением закона и разрабатывать механизмы контроля будут сами цифровые платформы. За нарушения компаниям грозит штраф до $32,3 млн.