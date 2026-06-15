Стали известны подробности смерти актрисы Татьяны Плетневой: причиной стала серьезная болезнь

Татьяна Плетнева долгое время боролась с тяжелой болезнью Фото: кадр из фильма.

В возрасте 48 лет ушла из жизни актриса Татьяна Плетнева. О смерти артистки сообщил режиссер Марат Никитин, выразив глубокую скорбь в связи с уходом коллеги.

«Танечка, как так? Ушла из жизни актриса Татьяна Плетнева. Сердце разрывается от боли, а разум отказывается верить. Наша Танечка, светлая, жизнерадостная, бесконечно талантливая Татьяна Плетнева, ушла от нас», — написал он.

Как передает StarHit, Татьяна Плетнева долгое время боролась с тяжелой болезнью. У нее диагностировали онкологическое заболевание. Несмотря на серьезный диагноз, она мужественно противостояла недугу.

За годы творческой деятельности Плетнева приняла участие более чем в 180 кинопроектах. Широкую известность ей принесли роли в популярных телесериалах «Кухня», «Улицы разбитых фонарей» и «След». Также зрители запомнили актрису по работам в комедийных проектах «Счастливы вместе», «Интерны» и «СашаТаня».

Накануне стало известно о смерти Энн Шедин. Актриса ушла из жизни в США в возрасте 77 лет. Широкой публике она была известна по сериалу «Альф», в котором сыграла роль Кейт Тэннер.

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