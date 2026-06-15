Михалков ответил на письмо Сокурова о запрещенных фильмах

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков ответил на обращение режиссера Александра Сокурова, который попросил содействовать снятию запретов на показ ряда фильмов. Сокуров адресовал письмо Михалкову как президенту Московского международного кинофестиваля и главе Союза кинематографистов.

В письме сказано, что в последние годы режиссеры сталкиваются с «систематическими цензурными запретами», исключающими возможность профессионального развития. Сокуров отметил, что у Михалкова есть «властные возможности» помочь коллегам восстановить конституционные права.

В своем telegram-канале «Бесогон» Михалков заявил, что не является руководителем государства, и предложил Сокурову переадресовать письмо тем, «кто действительно государством руководит».

Накануне Александр Сокуров отметил 75-летие. Как писал KP.RU, юбиляра с днем рождения поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства пожелала режиссеру здоровья.