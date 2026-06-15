ФСБ раскрыла схему мошенников по приобретению акций компаний РФ на 7 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оперативники ФСБ раскрыли мошенническую схему покупки акций российских компаний на семь миллиардов рублей в обход контрсанкций. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что в деле замешаны руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщники, которые также были причастны к преступлению. Мошенников интересовали акции российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более семи миллиардов рублей.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны в Московском регионе, задержан иностранец, завербованный СБУ.

Позже сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии 54-летнего местного жителя, которого подозревают в причастности к соучастию в деятельности террористического сообщества.

Также сотрудниками ФСБ был задержан 39-летний мужчина из Приамурья. Его подозревали в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали.