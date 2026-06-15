Стали известны потери киевского режима в зоне СВО за последнюю неделю Фото: REUTERS.

За неделю Киев потерял почти 9,4 тысячи солдат и наемников в зоне СВО. О потерях ВСУ рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Потери растут четвертую неделю подряд.

«Санитарные и безвозвратные потери противника на минувшей неделе составили около 9 370 украинских боевиков и наемников. Тенденция роста потерь в вооруженных формированиях Украины наблюдается четвертую неделю подряд», — резюмировал военный эксперт на своей странице в «Вконтанкте».

Марочко сообщил, что на неделе российские военные уничтожили почти 4,8 тыс. БПЛА, 9 танков и около 700 бронированных машин противника.

Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ нанесли удар возмездия по ВПК Украины сразу в нескольких городах. Отмечается, что были поражены склады с вооружением, военные предприятия, враг понес потери в живой силе и технике.