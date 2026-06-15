МИД РФ: Запад намерен использовать киевский режим против Белоруссии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коллективный Запад стал рассматривать возможность использования киевских властей для оказания давления на Белоруссию. Об этом сказано в официальном заявлении МИД РФ, приуроченном к выходу третьего совместного доклада внешнеполитических ведомств России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах.

По данным внешнеполитического ведомства, с 2022 года западные страны активно используют Украину в качестве своего геополитического и военного плацдарма против России.

«Запад активно использует нелегитимный неонацистский режим в Киеве... В последнее время он начал озвучивать идею задействования киевской хунты и против Республики Беларусь», — указано в тексте доклада.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал целью Запада поссорить братские народы России и Белоруссии. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что коллективный Запад стремится не допустить укрепления Союзного государства