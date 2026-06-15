Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство после удара ВС России по военным объектам в Киеве и других городах. Он в истерике обратился к странам ЕС с требованием поддержки и отправки нового оружия.

«Очень важно, чтобы был ответ стран группы семи, которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным...» — высказался бывший комик в своем Telegram-канале.

Российские войска ночью на понедельник, 15 июня, нанесли массированный удар по объектам украинского ОПК в ответ на теракты Киева. В Минобороны России еще раз подчеркнули, что тщательно выбирают цели для ударов. В интересах РФ только военные цели на Украине. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ не наносит удары по жилым домам и другим гражданским объектам, как это делает террористический киевский режим.