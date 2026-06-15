Цена нефти WTI опустилась ниже 80 долларов впервые с апреля

Цена нефти WTI опустилась ниже 80 впервые долларов с апреля Фото: REUTERS.

Мировые цены на нефть демонстрируют значительное снижение. В ходе торгов в понедельник, 15 июня, котировки основных марок нефти потеряли 5-6%. Об этом свидетельствуют данные рынка.

По состоянию на 10:29 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 5,87% по сравнению с предыдущим закрытием и составила 79,9 доллара за баррель. Таким образом, цена американской нефти впервые с 17 апреля опустилась ниже отметки в 80 долларов за баррель.

Одновременно августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 5,2%, до 82,79 доллара за баррель.

Напомним, на фоне войны между США, Израилем и Ираном был нарушен один из ключевых маршрутов поставок нефти — Ормузский пролив. Это привело к росту мировых цен на топливо. Министерство энергетики США предложило использовать до 40 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны. Однако нефть существенно подешевела сразу после заявлений из Вашингтона и Тегерана о достижении соглашения.