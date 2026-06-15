Самолет ВВС Пакистана упал на жилые дома: крушение попало на видео

Военное воздушное судно упало прямо на жилые постройки Фото: Соцсети.

В ходе тренировочного полета самолет ВВС Пакистана потерпел крушение в жилом квартале провинции Хайбер-Пахтунхва. Оба пилота погибли на месте. Об этом сообщает портал English.news.

Авария произошла 15 июня в районе Мардан на северо-западе Пакистана. Военное воздушное судно упало прямо на жилые постройки. Оба члена экипажа, находившиеся на борту, не выжили. Также пострадали и мирные жители, которые находились на земле в этот момент. Всего получили ранения трое человек. Их экстренно госпитализировали.

Тренировочный самолет ВВС Пакистана упал на дома

Тренировочный самолет ВВС Пакистана упал на дома

На место крушения оперативно прибыли спасательные службы и приступили к поисково-спасательной операции. По факту инцидента начато расследование. Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви выразил соболезнования семьям погибших пилотов.

Ранее стало известно, что в Бразилии разбились два вертолета. Они столкнулись в воздухе и рухнули на землю. В авиакатастрофе скончался известный американский певец Оливер Три.