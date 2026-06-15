Самолет ВВС Пакистана упал на жилые дома: крушение попало на видео

Фото: Соцсети.
В ходе тренировочного полета самолет ВВС Пакистана потерпел крушение в жилом квартале провинции Хайбер-Пахтунхва. Оба пилота погибли на месте. Об этом сообщает портал English.news.
Авария произошла 15 июня в районе Мардан на северо-западе Пакистана. Военное воздушное судно упало прямо на жилые постройки. Оба члена экипажа, находившиеся на борту, не выжили. Также пострадали и мирные жители, которые находились на земле в этот момент. Всего получили ранения трое человек. Их экстренно госпитализировали.
На место крушения оперативно прибыли спасательные службы и приступили к поисково-спасательной операции. По факту инцидента начато расследование. Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви выразил соболезнования семьям погибших пилотов.
Ранее стало известно, что в Бразилии разбились два вертолета. Они столкнулись в воздухе и рухнули на землю. В авиакатастрофе скончался известный американский певец Оливер Три.