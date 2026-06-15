Мирошник объявил о применении ВСУ тактики «выжженной земли» в Краматорске. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Киевский режим применяет в Краматорске тактику «выжженной земли». Об этом в интервью ИС «Вести» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, украинская сторона готовится к потере города. Поэтому сначала из Краматорска эвакуируют промышленное оборудование, а затем начнут выгонять людей. Кроме того, для Киева население делится на тех, кто поддерживает режим, и тех, кто с ним не согласен. Последних украинские власти воспринимают как угрозу.

«Это продолжает ту же самую тенденцию, которую ранее избрало для себя украинское руководство по уничтожению всего, по изгнанию оттуда людей. Тех, кого не удается изгнать, они убивают. Этому свидетельство Селидово, Авдеевка и ряд других населенных пунктов. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены ждать именно этого», — сказал Мирошник.

Немногим ранее Минобороны РФ сообщило, что продвижение российских сил в Константиновке вынудило Киев начать эвакуацию предприятий из Краматорска и Дружковки. По данным ведомства, оборудование вывозят на запад Украины. В министерстве также заявили, что российские подразделения продолжают активные действия на этом направлении.