Набиуллина 19 июня выступит перед СМИ после заседания по ключевой ставке

Выступление Набиуллиной перед СМИ запланировано 19 июня на 15:00 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня, глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступит перед сотрудниками СМИ после проведения заседания совета директоров по ключевой ставке. Об этом информирует регулятор на своем сайте.

Встреча с журналистами состоится в пресс-центре Банка России. Начало мероприятия запланировано на 15:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте банка и в его официальном сообществе во ВКонтакте.

Также известно, что вместе с Набиуллиной перед прессой выступит и председатель Банка России Алексей Заботкин.

«Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике», - следует из сообщения регулятора.

Ранее российский президент Владимир Путин сравнил обсуждения ключевой ставки Центробанка с «плачем Ярославны». По его словам, власти сознательно идут на охлаждение экономики, никаких угроз в будущем нет.