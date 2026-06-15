Посол по особым поручениям ведомства Родион Мирошник. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел России не исключают, что спонсоры киевского режима могли стоять за ударом по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». С таким предположением в разговоре с ИС «Вести» выступил посол по особым поручениям ведомства Родион Мирошник.

По словам посла, атака украинских боевиков на всемирно известное полотно грубо нарушает конвенцию 1954 года о защите культурного наследия. Мирошник отметил, что подобные удары, вероятно, носят заказной характер. Он связал это с тем, что французам и англичанам болезненно вспоминать события Крымской войны.

«Не могут с этим смириться», — сказал он.

В ночь на 10 июня боевики ВСУ нанесли удар по музею «Оборона Севастополя». Атака длилась несколько часов. В результате вспыхнул пожар. Знаменитая панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» была практически уничтожена огнем. Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ООН и другие международные структуры дать правовую оценку ударам ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя».