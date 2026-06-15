DM отмечает, что Стармер приказом задержать Smyrtos пытается спасти свое положение после отставки Хили Фото: REUTERS.

Британский премьер Кир Стармер приказал захватить танкер Smyrtos, чтобы похвастаться своими «великими победами» на саммите G7. Так считает депутат и бывший армейский офицер Бен Обес-Джекти, об этом он рассказал в интервью Daily Mail.

По его словам, Стармеру крайне необходимо продемонстрировать свою решительность в вопросах обороны после отставки министра обороны Великобритании Джона Хили и его заместителя Алистера Карнса.

«Такое ощущение, что Киру Стармеру нужно было обсудить победу в области обороны до саммита «Большой семерки», саммита НАТО и решающих дополнительных выборов», - отметил Обес-Джекти.

Напомним, что задержание морского судна произошло в воскресенье, 14 июня. Его остановили в Ла-Манше. Известно, что нефтяной танкер плыл под флагом Камеруна.