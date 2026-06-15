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НовостиВ мире15 июня 2026 9:16

DM: Стармер приказал захватить танкер Smyrtos, чтобы похвастаться на саммите G7

DM отмечает, что Стармер приказом задержать Smyrtos пытается спасти свое положение после отставки Хили
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Арина СЕРОВА
DM отмечает, что Стармер приказом задержать Smyrtos пытается спасти свое положение после отставки Хили

DM отмечает, что Стармер приказом задержать Smyrtos пытается спасти свое положение после отставки Хили

Фото: REUTERS.

Британский премьер Кир Стармер приказал захватить танкер Smyrtos, чтобы похвастаться своими «великими победами» на саммите G7. Так считает депутат и бывший армейский офицер Бен Обес-Джекти, об этом он рассказал в интервью Daily Mail.

По его словам, Стармеру крайне необходимо продемонстрировать свою решительность в вопросах обороны после отставки министра обороны Великобритании Джона Хили и его заместителя Алистера Карнса.

«Такое ощущение, что Киру Стармеру нужно было обсудить победу в области обороны до саммита «Большой семерки», саммита НАТО и решающих дополнительных выборов», - отметил Обес-Джекти.

Напомним, что задержание морского судна произошло в воскресенье, 14 июня. Его остановили в Ла-Манше. Известно, что нефтяной танкер плыл под флагом Камеруна.