В Венгрии снова высказались против членства Украины в Евросоюзе: подробности

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Переговоры о членстве Украины в ЕС будут приостановлены, если Киев не выполнит соглашение с Будапештом по правам венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан во время общения с журналистами.
«Если Украина не выполнит его, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен», — заявила дипломат в разговоре с прессой.
Орбан заявила, что Венгрия поддержит вступление Украины в объединение при условии проведения Киевом необходимых реформ. Однако, кроме Венгрии, есть еще страны, которые не в восторге от евроинтеграции Киева.
Отмечается, что Италия высказалась против вступления Украины в ЕС. Эти заявления Рима вызвали недовольство не только в Киеве, но и в Европе.