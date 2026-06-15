Дмитриев назвал истинную цель запрета соцсетей для детей до 16 лет в Британии

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал решение британских властей о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет. По его мнению, премьер-министр Кир Стамер преследует цель ужесточить контроль над населением.

В своем аккаунте в X Дмитриев пояснил, что новые правила фактически вынудят всех пользователей проходить обязательную идентификацию. Это, как считает он, позволит властям арестовывать граждан за оставленные комментарии, сея среди населения панику.

Дмитриев также добавил, что, возможно, британский премьер исходит из предположения, будто дети страны и так хорошо осведомлены о рисках насилия и жестокости. По этой логике, продолжил он, дополнительные предупреждения от соцсетей им уже не требуются.

Напомним, Кир Стармер объявил о запрете доступа к социальным сетям для детей младше 16 лет. Комментируя запрет, он сказал, что страна «возвращает детям их детство».