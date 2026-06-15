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НовостиОбщество15 июня 2026 9:30

В России начали предоставлять региональную доплату к пенсии: подробности

Соцфонд выдает региональную доплату к пенсии в 28 регионах
Арина СЕРОВА
Соцфонд выдает региональную доплату к пенсии в 28 регионах

Соцфонд выдает региональную доплату к пенсии в 28 регионах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Социальный фонд России с 2026 года взял на себя функции по выплате региональных доплат к пенсии в 28 субъектах страны. Об этом информирует фонд на своем канале в мессенджере «Макс».

Региональная доплата стала уже 71-й мерой, переданной в ведение СФР за последние несколько лет. Новые полномочия дополняют уже действующий механизм федеральной доплаты к пенсии.

«Сегодня Соцфонд обеспечивает региональную доплату в 28 субъектах страны», - отмечается в публикации.

Обе меры - региональная и федеральная доплаты - направлены на то, чтобы доходы пенсионеров не опускались ниже установленного прожиточного минимума.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов раскрыл, какую пенсию будут получать мужчины-курьеры. По его сведениям, данная категория граждан сможет получать выплаты в размере не меньше 27 тысяч рублей.