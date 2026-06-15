Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды15 июня 2026 9:42

«Я не могу сама передвигаться»: Ольга Бузова вышла на связь с больничной кровати

Ольгу Бузову не выписали из больницы, певица не может передвигаться без помощи
Людмила МИТРОХИНА
Певица и телеведущая Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова

Фото: Алина ЛИТВИНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ольгу Бузову не выписали из больницы, несмотря на ее надежды на быстрое выздоровление. Врачи считают необходимым продолжить наблюдение. Об этом рассказала сама Бузова в своих социальных сетях.

«Очень ждала конкретики от лечащих врачей, но, к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока не ясен период полного восстановления. Мне, как человеку, у которого все лето было расписано еще год назад, сложно принять тот факт, что ничего не ясно. Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться», — рассказала артистка в своем блоге.

Более того, Бузова сообщила, что не хочет пугать своих поклонников и родных, поэтому не будет рассказывать подробности диагноза. Она отметила лишь, что рана очень глубокая и самостоятельно передвигаться она не может.

Ранее KP.RU показала жуткое фото из машины скорой помощи. Певицу везут в больницу, ее нога перебинтована, видна кровь. Сама артистка рассказала, что неудачно упала в душе и сильно повредила колено.