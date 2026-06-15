«Я не могу сама передвигаться»: Ольга Бузова вышла на связь с больничной кровати

Певица и телеведущая Ольга Бузова Фото: Алина ЛИТВИНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ольгу Бузову не выписали из больницы, несмотря на ее надежды на быстрое выздоровление. Врачи считают необходимым продолжить наблюдение. Об этом рассказала сама Бузова в своих социальных сетях.

«Очень ждала конкретики от лечащих врачей, но, к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока не ясен период полного восстановления. Мне, как человеку, у которого все лето было расписано еще год назад, сложно принять тот факт, что ничего не ясно. Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться», — рассказала артистка в своем блоге.

Более того, Бузова сообщила, что не хочет пугать своих поклонников и родных, поэтому не будет рассказывать подробности диагноза. Она отметила лишь, что рана очень глубокая и самостоятельно передвигаться она не может.

Ранее KP.RU показала жуткое фото из машины скорой помощи. Певицу везут в больницу, ее нога перебинтована, видна кровь. Сама артистка рассказала, что неудачно упала в душе и сильно повредила колено.