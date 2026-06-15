Ушаков: Путин и Си Цзиньпин глубоко уважают друг друга

Ушаков заявил, что между Путиным и Си Цзиньпином сложились очень крепкие отношения Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин глубоко уважают друг друга. Об отношениях двух лидеров рассказал помощник российского главы Юрий Ушаков.

По его словам, между политиками сложились очень крепкие отношения, основанные на глубоком взаимном уважении и доверии. Он подчеркнул, что между Путиным и Си Цзиньпином укоренились по-настоящему товарищеские связи. Причем, как уточнил Ушаков, они выстраивались годами в рамках тесного сотрудничества двух стран.

«Их диалог всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности», - сказал политик.

Помощник президента также раскрыл слова поздравления Путина в честь Дня рождения председателя КНР. Глава государства пожелал Си Цзиньпину успехов в работе и крепкого здоровья.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Си Цзиньпин для него является давним и хорошим другом. А взаимные поездки лидеров двух стран способствуют развитию отношений между Россией и Китаем.