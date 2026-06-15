Лавров заявил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Россию в обозримом будущем Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Россию в обозримом будущем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

О визите представителей Белого дома дипломат высказался в понедельник, 15 июня. Тогда он подчеркнул, что ожидать приезда Уиткоффа и Кушнера стоит уже в ближайшее время. При этом Москва рассчитывает, что во время нового визита американские представители объяснят, как США намерены выполнять договоренности. Те, которые основаны на предложениях самих Соединенных Штатов.

Немногим ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп согласовали новый приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву. Такое решение приняли по итогам телефонного разговора лидеров России и США. В Кремле тогда уточнили, что представители американского президента вновь посетят Россию для переговоров.