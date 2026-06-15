Лавров заявил о приверженности России договоренностям на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Россия подтверждает приверженность договоренностям, достигнутым на саммите на Аляске, и рассчитывает на их практическую реализацию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник, 15 июня.

Лавров подчеркнул, что ключевые положения, о которых стороны договорились 15 августа 2025 года на Аляске, остаются для России в силе.

Глава российской дипломатии напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно подтверждал свое согласие с инициативой, выдвинутой его американским коллегой Дональдом Трампом.

В августе прошлого года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) состоялась первая с 2019 года личная встреча президентов России и США. Центральной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта. На полях Петербургского международного экономического форума 4 июня Владимир Путин сообщил, что киевские власти знают, что Россия готова к компромиссам, которые обсуждались в Анкоридже.