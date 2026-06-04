Путин: Киев знает, что РФ готова к компромиссам, о которых говорили в Анкоридже. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Власти Украины знают, что Россия готова к компромиссам, которые обсуждались в ходе саммита РФ и США в Анкоридже. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума.

«Перед Анкориджем был поставлен вопрос - готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. Я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем заключаются они» , - отметил глава государства.

Путин считает, что страны Евросоюза могли бы помочь в поиске решения по Украине. При этом мирное соглашение должно лежать в рамках договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом, как подчеркнул президент, украинская сторона тоже прекрасно знает.

Путин также заявил, что руководство Украины не хочет завершения конфликта. Киевский режим под руководством Владимира Зеленского держится у власти только за счет боевых действий и не сможет удержать позиции при наступлении мира.

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