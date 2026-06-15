Глава МИД Польши Сикорский: путь Украины в ЕС займет годы

Глава МИД Польши Сикорский: путь Украины в ЕС будет трудным Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что путь Украины к вступлению в Европейский союз будет сложным и может занять годы.

По его словам, объем европейского законодательства и глубина интеграционных требований постоянно растут. Он обратил внимание на то, что даже технические переговоры о вступлении заняли у некоторых стран около семи лет.

«Багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими. У нас одни лишь технические переговоры заняли семь лет. Мы должны быть уверены в том, что Украина готова», — приводит его слова «Страна».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале предметных переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Переговоры откроются 15 июня в Люксембурге.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что переговоры о членстве Украины в ЕС будут приостановлены, если Киев не выполнит соглашение с Будапештом по правам венгерского нацменьшинства в Закарпатье.