Еврокомиссия разрешила Украине запрашивать экстренную помощь ЕС при кибератаках

ЕК разрешила Украине запрашивать экстренную помощь ЕС при кибератаках. Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) официально утвердила присоединение Украины к механизму кибербезопасности Европейского союза (ЕС). Как сообщается в заявлении ЕК, это решение открывает Киеву доступ к экстренной помощи Брюсселя в случае масштабных кибератак.

Решение, по мнению Еврокомиссии, будет способствовать усилению безопасности всего Евросоюза. Шаг был предпринят накануне старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, страны Евросоюза одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, процесс стартует 15 июня в Люксембурге в рамках межправительственных конференций с участием глав МИД ЕС. Ранее сообщалось, что ЕС готовит изменение условий членства для Украины и Молдавии. Речь идет о «новом поколении договоров о присоединении» с обеспечительными гарантиями.